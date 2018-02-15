بالصور: انتحار فتاة سورية ذبحاً لرؤيتها خيانة حبيبها ليلة عيد الحب!

لم يمر عيد الحب بشكل طبيعي على كثير من الناس، إلا أن قلة منهم حاولوا قتل أنفسهم لرؤيتهم خيانة الحبيب، كما حدث مع شابة سورية من دمشق حاولت الانتحار أمام حبيبها الذي رأته يخونها مع أخرى في حديقة السبكي بالعاصمة السورية.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فإن الشابة كانت متواجدة صدفة في الحديقة حين رأت حبيبها جالس مع فتاة أخرى، ثم أقدمت على الانتحار بذبح نفسها بسكين من غير المعروف كيف حصلت عليها، ما أدى لتدخل الناس الذين أوقفوها قبل أن تقتل نفسها.

وعلى الفور أتت سيارات الاسعاف التي أقلت “العاشقة” المجروحة إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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