فرنجية سيعلن اسم مرشح “المردة” في بعبدا

شرح منسق ​تيار المردة​ في ​قضاء بعبدا​ بيار بعقليني خلال اجتماع الهيئة الواقع الانتخابي بحسب توزيع الاحزاب السياسية وحجمها الانتخابي في دائرة بعبدا، لافتاً الى ان تيار المرده سيخوض الاستحقاق الانتخابي من خلال ترشيح مباشر او من خلال دعم احد الحلفاء، مشدداً علىان يكون جميع اعضاء التيار على أتم الاسستعداد والجهوزية لخوض غمارالاستحقاق النيابي.

وقرر المجتمعون ابقاء الاجتماعات مفتوحة،على ان يعلن رئيس تيار المرده ​سليمان فرنجية​ اسم مرشح بعبدا او الاسماء المدعومة من التيار، وتمنوا على ​وسائل الاعلام​ عدم زج اي من الاسماء كمرشحين مرديين او مدعومين من المرده، وعدم بس السموم وتحريك العصبيات لزرع الخلافات مع الاصدقاء والحلفاء في ​القضاء​ لغايات انتخابية.

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