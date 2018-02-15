سوريا.. توفيت بحادثة غريبة قبل أيام من حفل خطوبتها!

تداول نشطاء سوريون عبر صفحاتهم في فيسبوك صورة قالوا إنها لشابة توفيت قبل أيام من عقد حفل خطوبتها.

وفي التفاصيل فإن الشابة “مريم حسن” وهي من ريف مدينة طرطوس أسعفت قبل يومين من عيد الحب إلى المشفى حيث كانت تعاني من الحمى الشديدة ليتبين فيما بعد أنها مصابة بسرطان الدم بمرحلة متقدمة جداً وتوفيت في المشفى بعد ساعات على اسعافها عقب تدهور حالتها الصحية.

وقال النشطاء إن “حسن” طالبة في السنة الثالثة هندسة مدنية وكانت تستعد لحفل خطوبتها، وعبروا عن حزنهم الشديد لوفاتها بالتزامن مع عيد الحب.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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