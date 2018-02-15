البنتاغون هو من أوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا!

وعرف عن “إسرائيل” نهج سياسة “احتقار الخصم” الى مستويات بليغة حتى لا يكتسب الثقة في نفسه نهائيا، ويظهر مهانا أمام جماهيره وباقي العالم ولن يتجرأ على تكرار أي هجوم في المستقبل. ولهذا، فهي تشن هجمات تلو الأخرى.

وتروج أخبار أن البنتاغون طلب من “إسرائيل” عدم تنفيذ أي هجوم جديد على سوريا مخافة من سقوط طائرة جديدة، فتخسر “إسرائيل” سمعتها كدولة ذات سلاح حربي جوي لا يقهر، كما ستخسر “أف 16” سمعتها ولن يكون لها مستقبلا، وستتردد الدول في اقتناء الطائرات التي ستعرضها واشنطن للبيع لترك المجال لطائرات متقدمة جديدة وهي “اف 35″، ويتخوف البنتاغون من سقوط طائرة في الأراضي السورية وتحصل عليها روسيا لدراسة طريقة عملها، وتكون الخسارة كبرى.

ويجري الحديث عن قيام خبراء أمريكيين وإسرائيليين بدراسة دقيقة لبقايا الصاروخ الذي أسقط المقاتلة”“اف 16″، ومما يسهل هذه المهمة هو ضرب الطائرة التي تم جمعها ويجري البحث عن بقايا أخرى.

وهذا المعطى يزرع الخوف لدى “إسرائيل” لأنها ستفقد يدها الطويلة التي استعملتها دائما لإرهاب الدول المحيطة