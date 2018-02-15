جنبلاط من بعبدا: الانتخابات ستحصل بموعدها

أشار النائب ​وليد جنبلاط​ إلى أن المهم مواجهة الاستحقاقات من “​باريس​ 4” والاستفادة من الامكانات التي يمكن ان تعطى الى ​لبنان​ لتطوير الاقتصاد وهذا كان الحديث الى جانب ​الانتخابات​ التي ستحصل، فالتجري الانتخابات ويربح من يربح.

وأوضح بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ في ​بعبدا​، ان الرئيس عون اعطى ملاحظاته حول الثوابت انه لا يمكن التفريط بالحدود، ووزير الخارجية الاميركي ​ريكس تيليرسون​ الظاهر من تصريحاته في الاردن ان هناك ايجابيات، والمهم ان تصل الرسالة الى البيت الابيض وان لا يكون هناك شيء مخالف لتلك الايجابيات.

ولفت جنبلاط الى انه حصل اختراق عسكري اسرائيلي للحدود السورية وحصل جواب ومن غير المهم من اين اتى الجواب ان كان سوري او روسي او ايراني، ونأمل ان تنتهي الامور هنا لان الحرب نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي.

واوضح ان هناك تنسيق وانسجام بين الرؤساء الثلاثة وما حصل منذ اسابيع غيمة صيف ومرت، اضاف اليوم موسم الترشيحات وحين تنتهي نعلن التحالفات، واذا لم يكن هناك تحالفات فليحصل تنافس، ولا خوف على الانتخابات، الانتخابات ستحصل في موعدها.

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