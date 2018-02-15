شاهد.. مركز «الصليب الأحمر» في جونية يغرق بالمياه

في ظل واقع سياسي مهترئ تحكمه اعتبارات ومصالح فئوية متناقضة في طروحاتها ومقاربتها للأمور، لا يختلف اثنان على ان ظاهرة الفساد في لبنان كانت نتيجة لهذا الواقع المتأزم سياسيًا وغير المستقر على صعيد الحكم والإدارة.

الفساد في لبنان ليس حديث العهد إنما يعود بجذوره الى مراحل مضت من تاريخ البلد، لكن تغيّرت الظروف واختلفت.

آخرها ما حصل داخل مركز الصليب الأحمر اللبناني في منطقة جونية، حيث فاضت المياه بعدما انكسر قسطل مياه خارجي في المدينة من دون تنظيف المجاري ما ادى الى تسرب المياه الى داخل المركز والمستودع.

في وقت يتم صرف أموال طائلة على مشاريع لا تخدم أهالي المنطقة، تصرف البلدية النظر عن مركز لمنظمة تسعى للحفاظ على قدر من الإنسانية في أي وقت ومكان ومن دون أي مقابل.



وعملت عناصر الدفاع المدني على سحب 35 ألف ليتر من المياه. فيما تضررت كمبيوترات وآليات الصليب الاحمر وغرفة الكهرباء. في ظل هذا الواقع المرير، من المسؤول؟ والى متى يبقى المواطن يدفع ثمن إهمال السياسيين؟.

غرق مركز الصليب الاحمر في جونية بالمياه بعدما انكسر قسطل مياه خارجي في المدينة من دون تنظيف المجاري ما ادى الى تسرب المياه الى داخل المركز والمستودع. pic.twitter.com/qBFqdSsfGw — Lebanon Debate (@lebanondebate) February 15, 2018