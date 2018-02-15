دمشق تحكم على المعارض لؤي حسين بالسجن

15 فبراير, 2018 - 2:09 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
دمشق تحكم على المعارض لؤي حسين بالسجن

أكد “تيار بناء الدولة” السوري المعارض صدور حكم غيابي بحق رئيسه المعارض السوري “لؤي حسين” يقضي بحبسه ست سنوات “بجريمتَي وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي، مع حجب الأسباب المخففة، إضافة للحجر والتجريد المدني”.

ولاقى الحكم ردود فعل متطابقة في الشارع السوري، حيث تذمر الموالون والمعارضون من الحكم عليه بالسجن، فالموالون قالوا إنه ليس من المنطقي الافراج عن عشرات الارهابيين بحجة لم تتلطخ ايديهم بالدماء ويسجن معارض راي كلؤي حسين، بينما اتهم النشطاء المعارضون الحكومة بأنها تديق أكثر فأكثر على المواطن وحريته.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
15 فبراير, 2018

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