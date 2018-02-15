أرسلان: خياراتنا ما زالت مفتوحة

اعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال إرسلان في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن “كل الضغوطات التي تعتمد على تسريب معلومات صحافية وفق مصادر مطلعة كما يُزعم لا تمت الى الحقيقة بصلة”، مشيراً إلى أن “كل خياراتنا ما زالت مفتوحة ولَم نغلق باب التفاوض مع القوى الفاعلة من الحلفاء في الجبل، هذا الأسلوب لا يجدي نفعاً على الاطلاق الا ذَر الرماد في العيون، ولن يؤثر علينا وعلى قراراتنا، وسنخوض المعركة الانتخابية بكل مستلزماتها وفق المعطيات التي نقتنع بها لتحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد مع التحالف الذي يكون معنا في الانتخابات، والسياسة ليست جمعيات خيرية توزع هبات بالمقاعد النيابية”.

ولفت إلى أن “اللوائح غير المكتملة نابعة من مصالح انتخابية محض على قاعدة عدم تشتيت الأصوات خاصة في هذا القانون الذي يعطي قيمة كبيرة للصوت التفضيلي الذي شكل ويشكل مأزقاً كبيراً للتكتلات الكبيرة في كل الدوائر الانتخابية، وكل كلام آخر هو تكاذب على الرأي العام”، مؤكداً على “أننا لن ننجر الى أي تفاهات من هذا النوع وسنقود معركتنا الانتخابية بكل ثبات واصرار وعزم ولن نتطلّع ولن نكترث بالأضاليل من أي جهة أتت، ولن نسمح لأحد أن يستغل عواطف الناس وطموحاتهم الجديّة للتغيير بشعارات جميلة في الشكل وخالية من أي مضمون يراهن عليها للمرحلة الآتية”.

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