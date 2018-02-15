هذا ما قاله الحريري لـ«تيلرسون».. ؟!

أعلن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير ​الخارجية الأميركية​ ​ريكس تيليرسون​، “ان ​الولايات المتحدة​ الاميركية شريك استراتيجي في ​محاربة الارهاب​”، مشيرا الى “ان رسالة الولايات المتحدة هي أننا نقف بشدة الى جانب ​لبنان​ ومؤسساته الشرعية”، وإذ كشف الحريري انه أكد لتيلرسون “حق لبنان في استكشاف موارده الطبيعية في مياهنا اللبنانية”، اكد “ان لبنان يريد الانطلاق الى حالة وقف ​اطلاق نار​ دائم مع ​اسرائيل​ ولكنه اضاف ان الانتهاكات الاسرائيلية وخطابها التصعيدي يقف حاجزا امام وقف اطلاق نار دائم”.



وشدد الحريري على “ان الالتزام ب​سياسة النأي بالنفس​ في لبنان مسؤولية جماعية”، شاكرا تيليرسون “على دعم بلاده للمحكمة الدولية الخاصة في لبنان، ولا بد ان تتحقق العدالة بحق مرتكبي الجرائم السياسية في لبنان”، وأشار الحريري الى “أنّ القطاع المصرفي متين ويمثل ركنًا لاقتصادنا وقد ناقشنا التحصيرات الجارية لعقدر مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

