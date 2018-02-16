باسيل: “هذه المرّة هي الأخيرة التي سأتكلم فيها.. “

أفادت مصادر تكتّل “التغيير والإصلاح” أنّ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ سجّلَ اعتراضاً على عجز الحكومة في 4 ملفّات؛ “لم نعد نستطيع السكوتَ على عرقلتِنا في تنفيذ المشاريع”. وقال: “هذه الملفّات هي الكهرباء و​النفايات​ و​النازحون السوريون​ والملفّ الاقتصادي بتشعّباته كلّها وإجراءاته الاقتصادية”.

وأضاف: “إنّ هذه المرّة هي الأخيرة التي سأتكلم فيها عن هذه المواضيع، إذ لم تقرّ الحكومة ورقة النازحين السوريين، وثمَّة عرقلة في الملفات المتبقّية ولَم تقُم الحكومة بأيّ شيء في هذا الخصوص”. وأشار إلى موازنة 2018، مشدّداً على ضرورة إقرارها.

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