تيلرسون لم يعرض المقايضة

نفت مصادر مطّلعة على المفاوضات اللبنانية الأميركية عرض وزير الخارجية ​ريكس تيلرسون​ إجراء مقايضة بين “خط هوف” و”التطنيش” عن سلاح ​حزب الله​.

وقد عقد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وتيلرسون خلوة، سمع فيها الأخير بوضوح أن المقاربة التي جاء بها نائبه ​ديفيد ساترفيلد​ في شأن ترسيم الحدود تحت شعار “العرض غير القابل للتفاوض” غير مقبولة من لبنان.

وعلمت “الأخبار” أن باسيل أبلغ نظيره الأميركي أن الموضوع لا يتعلق برسم خط حدودي، بل بـ”خط اقتصادي” يعطي لبنان حصته الكاملة من موارده النفطية.

من جهتها، أشارت مصادر مطّلعة على المحادثات إلى ان “أجواء المحادثات مع تيلرسون كانت أكثر طراوة من تلك التي جرت مع ساترفيلد، كون الأول أكثر خبرة في ​ملف النفط​، بحكم عمله سابقاً في هذا القطاع”.

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