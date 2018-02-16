مشروع «سويدي كويتي» لهدنة في سوريا

وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوما في سوريا فيما قال دبلوماسيون أن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على المشروع.

ويوضح النص الجديد الذي حصلت عليه “وكالة فرانس برس” ان “هذه الهدنة لن تشمل تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة. ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، وخصوصا في محافظة إدلب”.

وذكر دبلوماسيون ان “التعديلات يمكن ان تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو الى ان يتيح وقف اطلاق النار ايصال مساعدات انسانية بسرعة”.

ومن المرتقب اجراء تصويت في مجلس الامن على مشروع القرار الاسبوع المقبل.

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