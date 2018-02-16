اقتراح تركي على واشنطن بشأن “الأكراد”

كشف مسؤول تركي، الجمعة، أن أنقرة اقترحت على واشنطن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية إلى شرق الفرات وتمركز قوات تركية وأميركية في مدينة منبج السورية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تدرس الاقتراح الذي قدمته أنقرة إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال زيارته الحالية لها.

ويأتي حديث المسؤول التركي بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، الخميس، أن وزير الدفاع جيمس ماتيس اجتمع مع نظيره التركي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي، ودعا أنقرة لإبقاء التركيز على محاربة تنظيم داعش في سوريا.

وأضافت الوزارة أن ماتيس “دعا لتجديد التركيز على الحملة الرامية لهزيمة داعش ومنع أي محاولة من جانب التنظيم الإرهابي لإعادة بناء نفسه في سوريا”.

وبدأت تركيا في 20 يناير هجوما بريا وجويا في بلدة عفرين السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة “إرهابية”، وهي حليفة لواشنطن في محاربة داعش، وأشارت أنقرة في وقت سابق إلى أن هجماتها قد تتوسع لتشمل منبج.

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