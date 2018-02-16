باسيل: “تفاجأت برفض المشنوق هذا الأمر.. “

تحت عنوان “شراكة في الانماء” دعا الوزير ​جبران باسيل​ مخاتير واعضاء المجالس الاختيارية في بلدات ​قضاء البترون​ الى لقاء انمائي، نُظم في بترونيات يوم أمس، وفي كلمة له أمام ​المخاتير​ أعلم باسيل انه كان يتمنى ان يزف الخبر السار الذي ينتظره المختار من سنوات، لكنه تفاجأ في جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم برفض وزير الداخلية إقرار تعيين مجلس ادارة صندوق تعاضد المخاتير، رغم ان الاتفاق حاصل على اسماء الاعضاء وعلى دور ومهام هذا الصندوق. واعتبر ان هذا الرفض لا يجب السكوت عنه، واضاف انه يصرّ على وزير الداخلية إقرار هذا التعيين في اول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.

وشدد باسيل على اهمية دور المختار لأنه منتخب ولأنه مؤتمن على اعمال اساسية في حياة كل مواطن، لذلك هو يُقسم اليمين وهذا يعطيه قوة وحصانة ومسؤولية ادارية في الوقت عينه. وطالب باسيل المخاتير بلعب دورهم الانمائي خصوصا في البلدات التي لا يوجد فيها بلديات، وانه لا يقبل ان تبقى، في القرن الواحد والعشرين، اي قرية في قضاء البترون لم تصل إليها ​المياه​ و​الكهرباء​ والطريق الى كل حي وبيت، وانه والتيار جاهزان لكل مطلب يساعد في نماء قرى البترون.

ثم كان عشاء على شرف الحاضرين، تخلله مداخلات ومطالبات للمخاتير اجاب عليها الوزير باسيل، مؤكدا تحقيقها لخير جميع الناس ولصالح تقدم قرانا حجرا وبشرا.

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