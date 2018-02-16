المشنوق: الداخلية جاهزة للانتخابات !

بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آشيم ستاينر، ملفات التحضير لمؤتمرات دعم لبنان الثلاثة المتوقعة في الأسابيع المقبلة، روما 2 وباريس 4 وبروكسل، كما بحثا في أزمة النازحين السوريين وتحضيرات الداخلية للانتخابات النيابية.

وخلال اجتماع شارك فيه المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني ومديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة في لبنان سيلين مويرود، أكد ستاينر للمشنوق “تقدير المجتمع الدولي لحسن ضيافة لبنان”، لافتا إلى أن “هذه المؤتمرات فرصة لإبراز دعم هذه الدول للبنان”.

وأكد المشنوق أمام ضيوفه “ضرورة دعم الحكومة اللبنانية والبلديات التي استضافت النازحين السوريين”، مشددا على أن “كل الفرقاء في لبنان يعملون لإنجاح هذه المؤتمرات”، وأن “الوزارة تعمل ليلا ونهارا لإنجاز التحضيرات اللوجيستية والإدارية لإجراء الانتخابات”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

