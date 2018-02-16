إليك ترتيب الأبراج «الجذابة».. فهل أنت في أعلى القائمة ؟

إن مفهوم الجاذبية يختلف من شخص الى آخر وبيئة وآخرى وبالتالي لا يوجد حقيقة عامة لتعريف الجاذبية.

بمعنى آخر، أن كل امرأة تتميز بجاذبيتها عن الأخرى، فهناك المرأة الذكية القادرة على التفوق والنجاح والأخرى الجميلة والأنيقة القادرة على لفت نظر الحضور منذ اللحظة الأولى لدخولها المكان.

ترتيب الأبراج “الجذابة” وفقا للشخصية.

– القوس

تعتبر مولودة برج القوس الاشد جاذبية نظرا لحس الفكاهة الشديد الذي تتمتع به وقدرتها العالية على نشر الطاقة الايجابية

وروح التفاؤل والامل أينما حلت.

– الأسد

إن ذكاء مولودة هذا البرج الشديد وقدرتها على التفوق في كل مجالات الحياة والعمل تحت الضغط وتخطي الصعوبات بارادتها

الصلبة يجعلها امرأة جذابة للغاية ومتميزة الى أقصى الحدود.

– برج الحوت

تتميز امرأة الحوت بميلها الشديد الى الابتكار والابداع ضمن عالمها الخاص وقواعدها الخاصة بها وهذا ما ينعكس غموضاً وبالتالي

سحرا جذابا لا يمكن مقاومته من قبل الاخرين.

– برج الثور

على الرغم من عنادها الشديد، إلا أن امرأة الثور تتميز بروح التفاؤل والايجابية والقدرة الهائلة على العمل تحت الضغط والتفوق

اضافة الى تمتعها بالقدرة على التحكم بردات فعلها العشوائية من دون الانجرار وراء الانفعالات.

– برج العقرب

من المؤكد أن غموض مولودة برج العقرب يجعلها شخصا جذابا الى اقصى الحدود من قبل الاخرين خصوصا انها جريئة للغاية وصولا

الى حد الوقاحة ولا تهتم بآراء المحيط بها لاسيما أنها تتمتع بثقة عالية بالنفس.

– برج الحمل

إن دبلوماسية مولودة برج الحمل تجعلها شخصا فائق الجاذبية خصوصا انها قادرة على التأقلم ضمن اي محيط تنخرط فيه ومع كل

الشخصيات. اضافة الى ذلك، هي امرأة حنونة وحساسة للغاية وهادئة الى اقصى الحدود ما ينعكس جاذبية على المحيط.

– برج الجدي

تتمتع مولودة برج الجدي بحس مسؤولية عالي يدفعها الى النجاح والتفوق في حياتها ومسيرتها المهنية وهذا ما يمنحها طابع

الجذابية خصوصا انها امرأة ذات شخصية قوية للغاية وصاحبة ارادة صلبة وطموح شديد.

– برج الدلو

تتميز مولودة هذا البرج بقدرة هائلة على تحليل كل الاحداث والشخصيات في حياتها خصوصا انها تتمتع بنسبة ذكاء عالية

وهذا ما ينعكس جاذبية في محيطها فيجعلها شخصا من الصعب مقاومته.

– برج الجوزاء

صحيح أن مولودة برج الجوزاء قد تكون مزاجية بعض الشيء إلا انها شخص اجتماعي الى اقصى الحدود قادر على التواصل مع كل

الشخصيات والحصول على ثقتهم بأسرع وقت ممكن وهذا دليل واضح على جاذبية امرأة هذا البرج.

– برج الميزان

إن هدوء ورصانة امرأة الميزان تنعكس جاذبية في محيطها خصوصا انها قادرة على التحكم بردات فعلها وانفعالاتها وان تلعب دور

الحكم مع الاخرين.

– برج العذراء

إن المثالية الشديدة التي تصبو اليها مولودة برج العذراء يجعلها شخصا جذابا خصوصا انها ترفض الفشل أو الوقوع في الخطأ

فتسعى دائماً الى الوصول للكمال.

– برج السرطان

تتميز امرأة السرطان بكونها شخصا حساس للغاية ومرهف المشاعر الى أقصى الحدود وهذا ما يجعلها جذابة للغاية لاسيما أنها

جد صريحة وصادقة وعفوية الى اقصى الحدود.

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