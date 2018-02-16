“حاصباني” يرد على “فارس سعيد”

أصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي:

“شكرا للدكتور فارس سعيد اهتمامه المتكرر بالشأن الصحي وشهادته ان وزير الصحة يسعى بصدق الى إصلاح الوضع الصحي في لبنان، ولكن يبدو ان بعض الامور فاتت الدكتور سعيد ربما بسبب كثافة نشاط وزارة الصحة وانجازاتها.

فقد دعا سعيد في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” الوزير حاصباني للعمل على إنشاء المجلس الوطني للصحة لرسم سياسة صحية مستقبلية ويتحمل مسؤوليتها، وفاته ان جهود حاصباني افضت الى ولادة “المجلس الصحي الاعلى” منذ اربعة اشهر مضت حيث وافق مجلس الوزراء بتاريخ 17 تشرين الاول 2017 على مشروع مرسوم انشاء المجلس والذي يحمل الرقم 17/1/16018.

ولاية المجلس لثلاث سنوات، وهو يضم: وزير الصحة العامة رئيسا، مدير عام وزارة الصحة نائبا للرئيس، والاعضاء: مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة، مدير عام وزارة البيئة، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، نقباء: الاطباء في بيروت، الاطباء في الشمال، اطباء الاسنان في بيروت، اطباء الاسنان في الشمال، الصيادلة، اصحاب المستشفيات الخاصة، وعمداء: كلية الطب في الجامعة اللبنانية، كلية الصحة في الجامعة الاميركية، معهد الطب الفرنسي، ممثل الصليب الاحمر اللبناني، ممثلين اثنين عن القطاع الاهلي العامل في القطاع الصحي.

وحرصا على صدقية الدكتور سعيد نحيطه علما كي لا يقع مجددا في مطلب منجز، ان وزير الصحة أعاد احياء لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة التي شكلت منذ عشر سنوات ولم تعقد اي اجتماع منذ ذلك الحين. وترأس وزير الصحة اجتماعات عدة لهذه اللجنة وقد تفرع منها حتى الآن: لجنة لوضع أسس لشراء وتغطية الأدوية من قبل الجهات الضامنة، لجنة لتنسيق تنظيم إدخال واستعمال اللوازم الطبية ووضع آلية لتسعيرها ولجنة لتوحيد اسس تعاقد المؤسسات الضامنة الحكومية مع المستشفيات”.