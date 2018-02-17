بالصورة: شاهد كيف استدرج هذا الشاب السوري الفتيات لممارسة الجنس!

اعترف الشاب السوري فادي الملقب بـ “باتريسيا” بقيامه باستدراج عدد كبير من الشباب والعسكريين و المتزوجين عبر الانترنت إلى منزله بهدف إقامة علاقات معهم لتنتهي هذه العلاقة بسرقة ما بحوزتهم من أجهزة خلوية وحقائب وأموال وغيرها بالتعاون مع شبكة منظمة داخل حي جرمانا بدمشق.

و اعترف المقبوض عليه أنه امتهن الدعارة منذ قرابة الأربع سنوات مستفيداً من قدرته على اتقان المكياج و التعامل بطريقة نسائية احترافية اغرائية ، يقول فادي بعضهم كان يتفاجىء بأني شاب عند اللقاء الحميم و البعض الآخر لا يكترث للأمر ، فهناك الكثير مثل حالتي في جرمانا ، و قد تم توقيف فادي على ذمة التحقيق .

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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