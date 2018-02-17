دولة عربية تحاول فتح قناة للتواصل مع سوريا

الكثير من الدول باتت تسارع اليوم لإرسال الرسائل للحكومة السوري بغية إعادة العلاقات معها، بينما بدأت ملامح نتائج الحرب بالتكشف وكلها تؤكد انتصار سوريا بقيادة الرئيس بشار الاسد.

وفي هذا الإطار كشف الإعلامي حسين مرتضى خلال لقاء له على شاشة الإخبارية السورية عن إرسال الجانب الإماراتي رسائل للدولة السورية من تحت الطاولة تضمنت استعداد الإمارات التعاون مع سوريا من جديد وفتح علاقات جديدة والمساعدة في عملية إعادة الاعمار، مؤكداً أن هذه الرسالة أرسلت قبل شهر واحد من الآن.

ورأى مرتضى أن السعودية والامارات لايجرؤون على خوض حرب مباشرة في سوريا خوفاً من الوجود الروسي لذلك فإنهم يسعدون لجر الاحتلال الاسرائيلي للقيام بهذه الحرب نيابة عنهم.

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