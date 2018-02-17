هكذا ذبح الابن والده

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

“بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٨ ، عُثر على المواطن (س. ز.، مواليد عام ١٩٦٤) جثة هامدة، وقد تعرّض للذبح من قبل مجهول في داخل شقته الكائنة في محلة حي الحارة / جبيل.

فور علمها بالجريمة، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت خلال أقل من 48 ساعة من تحديد هوية المشتبه به، وهو ابن المغدور، ويدعى ع. ز. (مواليد عام ١٩٩١).



وبتاريخ ١٢/٢/٢٠١٨ وفي بلدة بلحص / جبيل، قامت قوة من هذه الشعبة بتوقيفه، خلال تلقيه التعازي بموت والده. بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه جريمة القتل لأسباب شخصية ومادية، وقد تم ضبط السكين المستخدمة في الجريمة، والتي كان قد رماها في أحد أحراج بلدة بشلّي. وقد تركت عملية توقيفه، بالسرعة القياسية، أثراً إيجابياً وارتياحاً لدى المواطنين بعد الأثر السلبي الذي تركته الجريمة. أودع الموقوف القضاء المختص”.

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