السيد نصر الله: جميعنا يجب أن نفخر بما قام به الجيش السوري

قال السيد حسن نصر الله في كلمته خلال المهرجان السنوي بذكرى الشهداء القادة: “سورية تدافع عن نفسها وما حصل الأسبوع الماضي هو إنجاز عسكري كبير وما بعده ليس كما قبله، القيادة السورية أخذت قراراً بأن أي طائرات حربية (إسرائيلية) تدخل الأجواء السورية فعلى الدفاعات الجوية أن تتصدى لها”.

وذكّر بأن القرار بالتصدي للطائرات والصواريخ الاسرائيلية هو قرار سوري فقط، وأن الذي أسقط الطائرة الاسرائيلية هم ضباط وجنود الجيش العربي السوري البواسل، وأنه يجب أن يفخر الجميع بما قام به الجيش العربي السوري ودفاعاته الجوية.

كما أفاد بأن “بعض القادة العرب والأجانب يتحدثون عن ثروة نفطية وغازية في سورية وهذا أحد أسباب الصراع هناك.. الاحتلال الأميركي يحافظ على ما تبقى من وجود لـ”داعش” في سورية ويمنع الآخرين من القضاء عليه”، مشدداً على أن أحد الأسباب للصراع على سورية هو ما يوجد في أرضها وبحرها من ثروات نفطية كبيرة.

وأضاف: “بقاء الاحتلال الأميركي في سورية يعود لأن آبار النفط والغاز موجودة في شرق الفرات، وإدارة ترامب ترى العراق بعيون نفطية وكل مواقفها هنا مبنية على مقاربات نفطية صرفة”.

ونوّه هنا إلى أن ثمة معركة نفط وغاز تديرها أميركا من شرق الفرات إلى العراق فـقطر والخليج، مؤكداً على أن “الثروة النفطية الموجودة في لبنان هي ملك كل اللبنانيين وهذا ملف يجب أن يفتح، وأن الثروة النفطية في لبنان تضع البلد على طريق اقتصاد واعد ومن هنا يجب مقاربة هذا الملف الحسّاس”، مشدداً على أن الدولة اللبنانية موحّدة في الدفاع عن ثروتها النفطية وهذا أهم عامل للانتصار في هذه المعركة، وأنه ليست هناك وساطة أمريكية وإنما جاء الأمريكيون إلى لبنان للإملاء والتهديد، لافتاً إلى أن هناك اغتيالات لو تم تنفيذها لكانت أخذت لبنان إلى الفتنة.

وكشف السيد نسر الله أنه في موازنة البنتاغون طلب الأمريكان 3 مليارات دولار مساعدة عسكرية لـ”إسرائيل”، منوهاً بأن الذي يمنع الإسرائيلي من الحرب هو عدم يقينه بالنصر”.

وبيّن خلال كلمته أن الشعب الايراني يبني الدولة ويدافع عن استقلالها، مضيفاً: “من الظلم اتهام حزب الله الذي يفتخر بعلاقته مع إيران بأنه يخدم مصلحة غير مصلحة لبنان”.

وفيما يتعلق بالبحرين قال: “ما يحصل في البحرين تغيير ديمغرافي يخدم إسرائيل وأهدافها الصهيونية”، مضيفاً: “نجدّد وقوفنا الى جانب الشعب البحريني واستنكارنا لما يحصل بحق الشعب اليمني”.

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