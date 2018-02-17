8000 جندي صيني لتحرير الغوطة الشرقية

قال المرصد السوري المعارض إنه في حال فشل المباحثات والمفاوضات لإحقاق “مصالحة” في الغوطة الشرقية، فإنه سيجري استقدام نحو 8 آلاف جندي من القوات الصينية للمشاركة في العمليات العسكرية بريف دمشق، بغية السيطرة على الغوطة الشرقية، وتأمين محيط العاصمة دمشق.

بينما نفى مصدر عسكري للحدث نيوز صحة تلك المعلومات جملة وتفصيلاً مؤكداً أن هناك عدد كبير من الجنود السوريين حشدوا لهذه المهمة بقيادة العميد سهيل حسن الملقب بالنمر، وسيجري اعادة الغوطة الشرقية لسيطرة دمشق خلال مدة قصيرة.

وأضاف المصدر أن دمشق قررت تامين محيط العاصمة خصوصاً بعد كمية القذائف الكبيرة التي انهمرت على رؤوس المدنيين خلال الفترة الماضية والتي تسببت باستشهاد العشرات منهم بينما كان مصدرها الميليشيات المسلحة المتواجدة داخل الغوطة.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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