حسن خليل: ذاهبون إلى مشكلة!

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أن “رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وعد بعقد جلسات متتالية الاسبوع المقبل حول ​الموازنة​”، مشيرا الى “ضرورة إقرار الموازنة في هذه الفترة، ونكون بذلك نعطي قبل ​الانتخابات النيابية​ اشارة ايجابية جداً لكل العالم بأننا جادّون في هذا المنحى”.

وكشف حسن خليل أن “نقاشا واسعا يجري حول مضمون الموازنة، ولكن لا اتفاق حتى الآن. هناك زيادة في الانفاق وفي العجز، وبرأيي انه ما لم تكن هناك إجراءات كبيرة نتخذها فمعنى ذلك أننا ذاهبون الى مشكل”، معتبرا “اننا جميعاً امام تحدٍ كبير، والمسؤولية تقع على كل القوى السياسية لتصحيح الوضع المالي الذي لا يمكن ان يعالج الّا بإجراءات إصلاحية حقيقية”.

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