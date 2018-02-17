بالفيديو: شاهد دخول قوات النمر لتحرير الغوطة الشرقية

نشرت صفحة “قوات النمر” الناشطة على فيسبوك والتابعة للعميد سهيل الحسن فيديو قالت إنه لقوات النمر التي تستعد لدخول الغوطة الشرقية بهدف تحريرها من الميليشيات المسلحة.

وسبق أن أكدت مصادر خاصة للحدث نيوز عن تكليف النمر بمهمة تحرير الغوطة الشرقية، بينما أكد مصدر عسكري أن عملية التحرير سيعلن عنها خلال اليومين القادمين.

قوات النمر #خاص | #قوات_النمر .شاهد اللحظات الأولى لتحرك رتل قوات #النمر .. رجال الجيش العربي السوري بإتجاه العاصمة دمشق لبدأ أكبر عملية عسكرية في الغوطة الشرقية .#سلامآ_الى_الشام_وأهلها .. هنا صناع النصر والقادم عظيم جدا .. Publié par ‎قوات النمر‎ sur samedi 17 février 2018

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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