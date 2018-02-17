جريدة رسمية سورية تقع في “فخّ” إيفانكا ترامب!

لقنت ايفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “مثقفي” مواقع التواصل الاجتماعي درساً لن ينسوه، ربما.

خلال الاسبوعين الماضيين، انتشر تسجيل مصور لابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقرون بترجمة مفبركة تتهجم فيه على السعودية وتكشف “غباء العرب”.

التسجيل المقرون بترجمة مفكرة تضمن نصاً ركيكاً يمكن لأي متابع أو أي شخص يفرّق Is عن Are أن يعرف أنه مفبرك، رغم ذلك، لاقى التسجيل رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقله الآلاف .

“هيئة مكافحة الشائعات” الحكومية السعودية سارعت على الفور إلى نشر تسجيل يكشف الفبركة، حيث أوضحت عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن التسجيل الذي يحتوي نصاً مفبركاً قد تم تصويره لايفانكا خلال الحملة الانتخابية لوالدها، أي قبل زيارة السعودية، حيث كانت تحشد أنصار والدها وتحضهم على انتخابه، متغنية بإنجازاتها الشخصية.

عملية البحث عن أول مصدر لهذا التسجيل المفبرك اصطدمت بجدار سميك من الصفحات العربية، الكم الكبير لإعادة نشر التسجيل أضاع “رأس الخيط”.

في العالم الافتراضي قد يبدو الوقوع بالفخ أمراً ممكناً، حيث تشكل هذه المواقع بيئة خصبة لانتشار وتداول الشائعات والفبركات، ولكن أن يصل هذا التسجيل إلى جريدة رسمية سوريّة أمر لا بد من التوقف عنده مطولاً.

جريدة “الثورة” الحكومية السورية نشرت مقال رأي لكاتب سوري تحت عنوان “حدث مع إيفانكا…؟”، اعتمد من خلاله الكاتب على هذا التسجيل كمصدر للمعلومة، وكمحور بنى عليه مقالته كاملة. قد يكون الكاتب وقع في فخ “السوشيال ميديا” ولكن ماذا عن مسؤول الصفحة؟ مدير التحرير؟ رئيس التحرير؟ هل كلهم وقعوا في الفخ؟ أم أن أحداً منهم لم يقرأ المقالة قبل نشرها؟.

صحيح أن ترامب عاد من السعودية بمليارات الدولارات، وصحيح أن النفط العربي مستباح لأميركا، إلا أن ذلك لا يشفع لأي “مثقف” أن يتبنى تسجيلاً مفبركاً، ولا يخفف من وطأة “الفضيحة”.

وهذا نص المقال الذي ورد في جريدة الثورة الرسمية السورية:

حدث مع إيفانكا…؟

معاً على الطريق

الجمعة 16-2-2018

ديب علي حسن

يوم رقصت سالومي عارية أمام هيردوت، قال لها: اطلبي نصف مملكتي، هو لك، ببساطة قالت: لا أريد نصفها: فقط رأس يوحنا المعمدان، أحب أن أراه هنا، لم يكن أمام هيردوت من خيار إلا أن ينفذ،

جيء برأس يوحنا المعمدان على طبق من فضة، وخاطبته سالومي: لوأنك سمعت مني، وكنت معنا؟ ماذا لو ولو …؟!

ومنذ ذاك، والتاريخ يسجل (سالوميات) والرقص على قدم وساق، نيرون كما يروي التاريخ، أحرق روما كرمى طلب عشيقته التي تمنت أن ترى النار تلتهمها، ومن على جبل عال ذات ليل داهم، كان نيرون يتمتع بالنار التي تلتهم كل شيء، ومن سالومي إلى إيفانكا ابنة ترامب آلاف القصص والحكايا، وسجل مما فعلته النزوات الدفينة، وكان الكثيرون بالمصيدة، إيفانكا ترامب كما تداول ناشطون على الموقع بشريط فيديو مسجل تقول: كنت أشعر أن أبي (ترامب) أغبى رجل في العالم، ولكن الأمر تغير بعد أن قرر اصطحابي معه في رحلته إلى دول الخليج…

بداية تساءلت: لماذا يصطحبني معه؟ لكن بعد أن كنت هناك وانشغل الجميع بي دون أبي، فهمت الأمر، جملة واحدة كانت تتردد من (الأمراء) لبيك، امري … وكانت الأوامر، مليارات سفحت لنا، حصدنا ما نريد، كل ابتسامة كانت أكبر من حقل نفط، عدنا بما لايتوقعه عقل …

وتردف قائلة: سألني أبي: هل مسك أحد منهم؟ فقلت: لا، لا، لو مسني أحدهم بلمسة لقلت لك: أحضر ناقلات النفط الأميركية كلها، فلن نترك لهم قطرة واحدة…وتضحك: جنينا المليارات بلا لمس، فكيف لو كان اللمس…….؟

إيفانكا، سارة، شولا كوهين، ومال أعراب مسفوح تحت أقدام الساقطات، في أقبية الليل، في علب الكبريت المعدة لسقاطاتهم، مليارات قدمت لحدائق حيوان في الغرب، ومثيلاتها لسفك الدم السوري، للغرب يقدم ويغدق المال، ولمن أعطى العروبة معناها قتل وتدمر وصب الزيت على نار التكفير …..(أحد أمرائهم اشترى حمارا بريطانيا بمبلغ خرافي، وخرج يبكي على الفقراء ……).

أمس يكتب دعي إعلام سعودي: لو طلبت مني اسرائيل أن أقدم أي معلومة لضرب سورية لفعلت بكل طيب خاطر….نعم يكتب ذلك ويتباهي به، وإعلام ممسوخ بمال النفط يعربد ويضلل ويزيد على ذلك الكثير الكثير…

إيفانكا ترامب، هل هي الوحيدة في تاريخ سري، نهاره غير ليله، ليال حمراء منذ أن كانت الجواري سيدات القصور وصانعات القرار، وخصيان الأعراب ينفذون، هل لباحث في التاريخ أو علم الاجتماع أن يقرأ بهدوء ما أنفقه الأعراب على إيفانكاتهم، بالأرقام كم يبلغ، وكم يساوي، وماذا كان يمكن أن ينجز..؟

وربما علينا أن نبحث عن طاقات كانت ضحايا، بكل محطات العطاء والعمل، ليست إيفانكا حدثا عابرا ولكنها تقدم للخصيان الأعراب أنموذجا لمن تعرف كيف تستغل كل شيء، وتضع كل شيء تحت تصرف بلدها وبغض النظر عن أخلاقيته، وهل تذكرون تسفي ليفني وما قالته وفعلته ؟؟؟

يختصر الحالة كلها ما قاله ذات يوم الشاعر السوري عمر أبو ريشة (هكذا تقتحم القدس على غاصبيها ………..)

وأما ما تبقى من حكايا إيفانكا فله تتمة بعد حين من الزمن…..

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