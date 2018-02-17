سورية تختبر احدث عربة مدرعة روسية

كشفت صورة منشورة على شبكة الإنترنت وجود أحدث سيارة مدرعة روسية الصنع في سورية.

وبحسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، فإن السيارة التي تظهر في الصورة من نوع “تايفون-كا” وهي سيارة دفع رباعي وأنتجتها شركة “ريمديزل”، وأرسلتها إلى سورية ليختبرها الجيش السوري في ظروف القتال.

وتوجد في سورية سيارة أخرى من إنتاج هذه الشركة الروسية تُعرف بـ”كا-63968” والتي توجد نسخها بحوزة الشرطة العسكرية السورية و وحدات أخرى.

وتستطيع سيارة “تايفون” أن تقاوم رصاصات رشاش كلاشنيكوف وبنادق القنص, كما أنها تملك حماية منيعة من الألغام والمتفجرات الأخرى، تمكِّنها من تحمُّل انفجار قنبلة تحوي 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

وتستطيع هذه السيارة أن تسير على الأرض الوعرة,وتعادل قوة محركها 350 حصانا, وبإمكانها أن تسير بسرعة 105 كيلومترات في الساعة وتتسع لـ10 أشخاص.