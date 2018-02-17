الحريري: لم يحدد بعد موعد لجولة أخرى من مفاوضات جنيف

صرح رئيس الهيئة التفاوضية السورية المعارضة نصر الحريري، لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن موعد الجولة القادمة من مفاوضات جنيف للتسوية السورية لم يحدد بعد، واستبعد عقد المفاوضات قريبا.

وقال الحريري على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا: “لا أعتقد أنه ستعقد قريبا جولة مقبلة من المفاوضات في جنيف، لأن المشاورات تجري حاليا حول اللجنة الدستورية، لكننا ما زلنا ملتزمين بمناقشة القضايا الأربع خلال الجولة المقبلة من المفاوضات”.

وأضاف الحريري: “نحن نشارك بشكل إيجابي وسوف نواصل المشاركة في أي جهود تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكذلك في عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحقيق انتقال سياسي يحقق آمال الشعب السوري. ونحن ندعم أي أفكار ومقترحات، يمكن أن تعطي دفعة لعملية الانتقال السياسي”.

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