العراق يحبط تهريب آثار بملايين الدولارات إلى تركيا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إحباط عملية تهريب آثار بقيمة 13 مليون دولار إلى تركيا، وإلقاء القبض على المتورطين.

وصرح مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك، في بيان أن معلومات وردت إليه من جهاز المخابرات الوطني مفادها وجود مخطوطات وآثار مسروقة لدى أشخاص في المحافظة، وعلى الفور شكل المكتب مفرزة خاصة برئاسة مدير المكتب لتقوم بمهمة التحري والضبط.

وقال البيان: “بعد التأكد من صحة المعلومة ألقت المفرزة القبض على شخصين وضبطت بحوزتهما مخطوطات أثرية تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار وتمثال لرأس أثري يقدر بمبلغ 5 ملايين دولار”.

وتابع أن المتهمين اعترفا بامتهانهما التهريب، وأنهما اتفقا مع أحد الأشخاص في تركيا على إتمام العملية واستلام الآثار على الحدود التركية”.

وبحسب البيان فإن المتهمين أفادا أيضا بأنهما ينتظران وصول شحنة من مادة الزئبق الأحمر على الحدود ومصوغات ذهبية وألماس تعودان لساجدة خيرالله طلفاح، زوجة الرئيس الراحل صدام حسين تقدر بملايين الدولارات.

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