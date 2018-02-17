الجزائر .. سفير الكويت يزور سفير لبنان مهنئا

زار سفير دولة الكويت في الجزائر محمد الشبو، سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد محمود حسن، في مقر السفارة اللبنانية في الجزائر، حيث جرت مباحثات في كيفية تطوير العلاقات اللبنانية- الكويتية عموما، وبين الكويت وطرابلس ولبنان الشمالي خصوصا.

وأوضح السفير الكويتي أن زيارته للسفير الللبناني “هي لتقديم التهاني لمناسبة تسلمه لمهامه الديبلوماسية الجديدة في الجزائر الشقيقة. كما تمنينا لسعادته التوفيق والنجاح. وأكدنا تواصلنا لما فيه خير مصالح بلدينا المشتركة لبنان والكويت من جهة، والمصالح العربية العليا من جهة أخرى”.

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