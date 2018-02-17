تفاصيل جديدة عن جريمة قتل اللبنانيَين في اسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انها تبلغت من القنصل العام في اسطنبول منير عانوتي “عن عثور الشرطة التركية على جثتي المواطن اللبناني محمد محمود بشير مواليد صيدا 1978 وزوجته نسرين كريدي، سورية الجنسية مواليد 1078 والحامل في أشهرها الاولى، في منطقة ارناؤوط كوي في اسطنبول.

وقد تواصلت القنصلية العامة فورا مع شقيق القتيل باسل بشير الذي تعرف على الجثتين في مركز الشرطة، التي افادت بانه تم توقيف شخصين من التابعية السورية يشتبه بضلوعهما بعملية القتل”.

ونفت “الحديث المتناقل عبر وسائل الاعلام عن ان للقتيل ابن مفقود يبلغ من العمر عشر سنوات”، مؤكدة انه خبر عار عن الصحة، وان للقتيل “طفلة لم تكن موجودة عند وقوع الحادثة”.

وختمت الوزارة بيانها مؤكدة انها “تتابع عبر بعثتها في اسطنبول موضوع صدور تقريري الشرطة والطبيب الشرعي كون الوفاة ناجمة عن عملية قتل، ليتم من بعدها نقل الجثمانين الى لبنان”.

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