طلبت الخلع … والسبب “سندويشة شاورما” !!!

رفعت إحدى السيدات قضية خلع ضد زوجها بسبب “سندويشة شاورما”.

وأوضحت الزوجة المصرية أنها خرجت في نزهة مع زوجها، الذي يعمل مدرس، وطلبت منه أن يشتري لها “سندويشة شاورما”، ولكنه رفض ذلك واتهمها باستغلاله.

وأضافت: قال لي أننا خرجنا لشرب العصير فقط، مبينة: عندما رفض زوجي شراء الشاورما غضبت، وظل يؤنبني أثناء وجودنا في السيارة وأنه قد أخطأ لأنه خرجني وأني مفترية، وأقسم على أن أنزل من السيارة ، لذلك رفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.

ولفتت الزوجة في الدعوى المقدمة أن زوجها البخيل قال لها من أول يوم زواج: أنا لا أحب الخروج ولا الفسح، الخروج يؤدي إلى صرف المال وهذا تبذير، مشددة أنه مقتدر ماديًّا.

وأضافت : زوجي بخيل جدًّا حتى في الكلام، فعندما أطلب منه أن يتكلم معي أنا أتكلم مع نفسي طول الوقت ويكون رده “الكلام الكثير يؤدي إلى الجوع بالتالي سنحتاج إلى تناول وجبة زيادة”.

وتابعت الزوجة: “زوجي يعد كم رغيف خبز لدينا قبل خروجه للعمل حتى لا أكل في غيابه ويحكم علي أكل الأرز والمكرونة بالخبز حتى أشبع، وكيس المسحوق يغسله بعدما ينتهي ليضع فيه محتوياته أثناء خروجه للعمل”.