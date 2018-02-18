بالفيديو: شاهد ماذا قال النمر عن مهمة تحرير الغوطة

تناقل النشطاء السوريون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر، وهو يحفز مجموعاته القتالية بانتظار البدء بمهمة تحرير الغوطة الشرقية وتأمين محيط العاصمة السورية دمشق من القذائف التي انهمرت كالأمطار خلال الفترة الماضية.

وقال النمر في الفيديو: “لقد عودتم هذا الشعب لقد عودتم اهلكم أن يفتخروا بانتصاراتكم عودتم زيتون ادلب و قلعة حلب و قلعة تدمر وجبال اللاذقية و البادية السورية وانشاء الله ستعقد لكم رايات النصر في كل أرض تحلون بها”.

في سياق متصل تفيد معلومات خاصة حصل عليها الحدث نيوز عن مفاوضات وصفت بالماراتونية تخوضها الدولة السورية مع مسلحي الغوطة الشرقية تهدف لإحلال المصالحة وتجنيب المنطقة الحرب، بينما في حال فشلت تلك المفاوضات فإن المعركة ستبدأ لإعادة الغوطة الشرقية إلى الحضن السوري من جديد.

وكانت ميليشيات الغوطة قد شنت معركة بأنهم ظلموا والتي استهدفت مبنى إدارة المركبات في حرستا أواخر العام الفائت، ولم تنجح المعركة في تغيير خارطة السيطرة، بينما في المقابل أمطرت تلك الميليشيات العاصمة السورية بالقذائف التي أودت بحياة العشرات من المدنيين.

فصل القول وفصل العمل من #دمشق فارسنا النمر المغوار صانع الانتصارات الكبرى مخاطبا فرسانه الأبطال :" لقد عودتم هذا الشعب لقد عودتم اهلكم أن يفتخروا بانتصاراتكم عودتم زيتون ادلب و قلعة حلب و قلعة تدمر وجبال اللاذقية و البادية السورية وانشاء الله ستعقد لكم رايات النصر في كل أرض تحلون بها "#اعصار_نمور_قاسيون و القاااادم اعظم #النمر_يسحق_الارهاب #العمليات_العسكرية #بدعمكم_نستمر Publié par ‎عشاق النمر سهيل الحسن‎ sur samedi 17 février 2018

المصدر: خاص الحدث نيوز

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