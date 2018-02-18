تشكيل الفيلق السابع في سوريا.. هل سيتم سحب دفعة احتياط جديدة؟

قالت مصادر ميدانية إن قيادة الجيش اتخذت قراراً بتشكيل الفيلق السابع وستكون نواته الفرقة الاولى/مدرعات.

ولم توضح المصادر مكان عمل الفيلق الجديد ولا على أي الجبهات سينتشر، بينما تخوف نشطاء سوريون من أن يؤدي تشكيل الفيلق الجديد إلى سحب دفعة احتياط جديدة للشباب السوري، علماً أن قوائم الاحتياط لم تصدر منذ حوالي السنة ولم يسحب أي شاب للخدمة الاحتياطية خلال الفترة الماضية مع تقلص عدد الجبهات القتالية بعد أن تمكن الجيش السوري من تقليص رقعة الاشتباكات عقب الانجازات الكبيرة التي حققها في حلب وريفها وتدمر وحمص وحماة وريف إدلب.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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