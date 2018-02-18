باسيل يحاول «التقنيص» على خليل

أشارت مصادر لصحيفة ​الانباء الكويتية​ الى ان “رئيس ​التيار الوطني الحر​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ تمنى على ​تيار المستقبل​ عدم التركيز في دائرة ​النبطية​ ​بنت جبيل​ ​مرجعيون​ ​حاصبيا​ على المرشح السني بل دعم ترشح مرشح شيعي بهدف التقنيص على وزير المال ​علي حسن خليل​ المرشح عن أحد المقعدين الشيعيين في قضاء مرجعيون في محاولة لإسقاطه”، لافتا الى ان “رئيس ​مجلس النواب​ نبيه وضع خطة لمجابهة محاولات باسيل، تتمثل في الاقتراع بكثافة للوزير خليل، بما يضمن له حاصلا في طليعة ترتيب اللائحة، تجنبا لمرمى الخطورة، لأن الأصوات التفضيلية تحتسب نسبتها وفقا للحاصل الانتخابي للائحة، حيث يتم توزيعها على المرشحين، ومن يكون في المراتب الأخيرة هو من قد يتعرض لخطورة السقوط”.

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