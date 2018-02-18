أسماء مرشحين «أمل» الـ«18» لخوض الانتخابات

تخوض حركة أمل الانتخابات النيابية عن ١٨ مقداً موزعين على ٩ دوائر تحت شعار “صوتك أمل” و “لبنان الأمل”.
وسيتم الإعلان عن الرسمي عن اللائحة بداية الأسبوع المقبل.
وفي ما يلي أسماء المرشحين:
غازي زعيتر – بعلبك الهرمل
سالم زهران ومحمد خواجة – بيروت الثانية
أيوب حميد وعلي بزي – بنت جبيل
ياسين جابر وهاني قبيسي – النبطية
فادي علامة – بعبدا
نبيه بري وميشال موسى وعناية عزالدين وعلي خريس وعلي عسيران – صور الزهراني
ابراهيم عازار – جزين
محمد نصرالله – البقاع الغريي- راشيا
علي حسن خليل وقاسم هاشم وأنور الخليل – مرجعيون حاصبيا