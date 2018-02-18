أسماء مرشحين «أمل» الـ«18» لخوض الانتخابات

تخوض حركة أمل الانتخابات النيابية عن ١٨ مقداً موزعين على ٩ دوائر تحت شعار “صوتك أمل” و “لبنان الأمل”.

وسيتم الإعلان عن الرسمي عن اللائحة بداية الأسبوع المقبل.

وفي ما يلي أسماء المرشحين:

غازي زعيتر – بعلبك الهرمل

سالم زهران ومحمد خواجة – بيروت الثانية

أيوب حميد​ وعلي بزي – بنت جبيل

ياسين جابر وهاني قبيسي – النبطية

فادي علامة – بعبدا

نبيه بري وميشال موسى و​عناية عزالدين​ وعلي خريس و​علي عسيران​ – صور الزهراني

ابراهيم عازار – جزين

محمد نصرالله – البقاع الغريي- راشيا

​علي حسن​ خليل وقاسم هاشم وأنور الخليل – مرجعيون حاصبيا





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