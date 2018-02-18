أسلحة جديدة سيستخدمها الجيش في الغوطة.. تعرف عليها

ظهرت صور ملتقطة من الرتل العسكري للجيش السوري والذي وصل اجزاء منه , اليوم الاحد , ظهور دبابات الـ T90 الروسية قادمة للمشاركة في معارك الغوطة الشرقية لدمشق.

و تعتبر دبابة تي -90 من أقوى خمس دبابات على مستوى العالم , حيث أن السلاح الرئيسي وهو المدفع 125 ملم من أدق المدافع أصابة للأهداف ، كما أن الدبابة لها القدرة على مكافحة الحرائق تلقائي ولها القدرة على اطلاق النار في صورة متتابعة كثيفة كما لديها صواريخ عالية الدقة الموجهة بالليزر والتي لها قدرة فائقة على أختراق الدروع ، كما لديها القدرة على حماية نفسها من الصواريخ فائقة الجودة

وخاضت الدبابة الروسية T-90معارك عديدة في جبهات سوريا , وكان لوجودها تأثير كبير في نجاح العمليات العسكرية , وكذلك لقدرتها على تفادي الصواريخ الموجهة عبر نظام شتورا المزودة به .

ويعتبر اشراكها في معارك الغوطة الشرقية , ولاول مرة , نقلة نوعية في المعارك هناك .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

