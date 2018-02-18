أرسلان يجد حلا لمشكلة بطاقة هوية الشيخات الدرزيات

أشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الوزير ​طلال أرسلان​ في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع هويّات الشيخات الدرزيات، إلى أنه “بإحدى الزيارات التي قمت بها بالأمس أثناء جولتي على المشايخ الأجلاء والأهل، زيارة الشيخ الجليل التقي النقي أنور الصايغ وتم البحث بموضوع هويات الشيخات الدرزيات الفاضلات وتم التأكيد والرفض الكامل من قبل المشايخ الأجاويد الكرام ومن قبلنا تصوير الشيخات سافرات على بطاقة الهوية، وبدورنا أكدنا إخراج هذا الموضوع من الاستغلال الانتخابي الرخيص في كل مرّة على أبواب ​الانتخابات​”.

وأضاف: “أناشد الصديق وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ وضع حد لهذه المتاجرة واعتماد ما بحثنا به وأكدنا عليه في جلسات اللجنة الوزارية ل​قانون الانتخاب​ وتوافقنا عليه وهو بصمة العين التي أصبحت متداولة في كل الدول المتقدمة”.

وختم قائلاً: “بهذه الطريقة نكون قد طوينا هذا الموضوع بالشكل اللائق والمحترم لعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم مشايخنا الأجلاء الذين نسير ونُوَفّق بطهارتهم ونقاوة سريرتهم”.

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