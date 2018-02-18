ساترفيلد أقرّ بأحقية لبنان بالبلوك رقم 9

أشارت مصادر رسمية واكبت مفاوضات اليومين الماضيين بين الجانبين ال​لبنان​ي والأميركي الى إن “مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ دايفيد ساترفيلد أقر بمفاوضاته حول ملية بلوك 9 مع كبار المسؤولين بأحقية لبنان في المنطقة المتنازع عليها لكنه ظل مصراً على إعطاء ​إسرائيل​ “شيئاً ما” منها، وتكتمت المصادر على تفاصيل ما طرحه الوسيط الأميركي.

ولفتت المصادر الى إن “لدى لبنان دراسة وخرائط للمنطقة البــحرية المتنازع عليها تسمح بالقول إنها تتخـطى مساحـة 860 كيلومتراً مربعاً بمئات الكيلومترات المربعة هي من حقوق لبنان”، مشيرة الى أن “هذه خرائط بحثت في بعـــض جوانبها ​لجنة الأشغال​ النيابية فــي اجتماعها يوم الخميس الماضي”.

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