بالصورة: مروان خوري يكشف عن علاقة حب جمعته بفتاة سورية

كشف المطرب والملحن اللبناني مروان خوري عن أجمل قصة حب عاشها، والتي كانت مع فتاة سورية كانت تربطه بها علاقة قديمة.

وقال خوري في مقابلة مع إذاعة ” ميلودي إف إم “، إن “للفتاة السورية سحراً شرقياً خاصاً، فهي محافِظة وفي الوقت ذاته منطلقة وواثقة بنفسها، وهذا المزيج من النادر وجوده”.

وأعلن المطرب اللبناني في حوار سابق مع المذيع المصري عمرو أديب، أنه ارتبط بعد ذلك بعدد من النساء، لكنه ما زال يرفض فكرة الزواج؛ إذ إنه لم يجد الفتاة المناسبة التي يُكمل معها حياته للنهاية.

وأحيا مروان خوري حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الحب في العاصمة السورية دمشق، واصفاً الحفل بأنه الأنجح على الإطلاق.

في حين قال نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنان خوري أهدى محبوبته السورية وردة حمراء خلال حفلة عيد الحب التي أحياها في دمشق، ليتبين بعد ذلك انه حمل الوردة احتفالا بعيد الحب ليس اكثر.

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