سالم زهران: ترشحنا يحتاج الى مزيد من الدرس

كشف الاعلامي سالم زهران انه لم يترشح رسميا للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية.

وفِي حديث لقناة nbn، قال زهران: لم أتقدم بأوراق ترشيحي حتى الساعة، والأمر يحتاج الى مزيد من الدرس وخلال أسبوع قد تحسم تركيبة اللائحة في دائرة بيروت الثانية ومعها نحسم أمر ترشيحنا.

وأضاف زهران: إذا ترشحت فحتما على اللائحة التي تضم حزب الله وحركة أمل، وإذا لم أترشح فسأكون إلى جانب اللائحة على المنابر وفِي الميدان، فأنا أنتمي لخط المقاومة، ولو لم أكن حزبيا أو حركيا، ومسألة الترشيح في ظل القانون الجديد وبلوائح مغلقة تحتاج لكثير من الدراسة.

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