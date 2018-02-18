الجيش السوري على أبواب عفرين!

بات الجيش السوري على أعتاب دخول منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بانتظار اختتام المفاوضات بين الحكومة و«وحدات حماية الشعب» الكردية.

وقالت صحيفة «الوطن» السورية، إن «أجواء المباحثات إيجابية»، في حين ذكرت مواقع إلكترونية أن الحكومة السورية تشترط تسليم «الوحدات» سلاحها بالكامل كشرط لدخول الجيش إلى عفرين إلا أن الوحدات رفضت ذلك وهو ما يعرقل التوصل إلى اتفاق حتى إعداد هذا الخبر مساء أمس.

وأكد المستشار الإعلامي لـ«الوحدات» في عفرين، ريزان حدو، في تصريح له عبر قناة «الميادين»، «لا نستطيع أن نقول إن الاتفاق تم وموقفنا واضح، كل سوري يساعدنا في التصدي للغزو التركي سنكون سعداء به»، وأضاف: «كل الخيارات نقبل بها باستثناء بقاء الغزو التركي».

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