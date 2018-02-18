هل ستشارك نجوى كرم في الموسم الحالي من “أرابز جوت تالنت”؟

أعلنت إدارة قناة “أم بي سي” عن عودة برنامج “أرابز جوت تالنت” بموسم جديد من خلال الحساب الرسمي للمحطة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن تعلن أي تفاصيل أخرى حول اللجنة التي ستشارك به أو موعد عرضه.

وشاركت شمس الغنية “نجوى كرم” في موسم العام الفائت إلى جانب علي جابر وأحمد حلمي، وحظي البرنامج وقتها بشعبية كبيرة، خصوصاً بوجود شمس الغنية التي كان لحضورها أثر طاغي على البرنامج بشهادة الجمهور الذي تابعه.

إلى ذلك حققت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم نجاحاً كبيراً خلال حفلها الغنائي في مدينة “تورونتو” بكندا، بحضور آلاف المعجبين بها والذين توافدوا قبل الحفل بساعات ليحظوا بأماكن قريبة من الفنانة “كرم” التي تميزت بإطلالة ساحرة من خلال فستان أحمر طويل وهي الشهيرة بأناقتها وجمال إطلالاتها.

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