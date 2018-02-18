بالتفاصيل: احذروا الغسالات المفخخة في اللاذقية!

قال الطبيب الجراح نبيل زمام وهو طبيب جراحة أوعية دموية في المشفى الوطني باللاذقية، عبر صفحته في الفيسبوك إن عائلة سورية نازحة في منطقة البسيط اشترت غسالة ملابس دون أن يعلموا أنها “تعفيش”.

وأضاف الطبيب: أحضرت العائلة مصلحاً للغسالة وبمجرد فك الغطاء حدث انفجار مروع ليتبين أن الغسالة مفخخة، حيث تم اسعاف المصلّح والرجل وزوجته الحامل إلى المشفى الوطني باللاذقية فوصل الأول متوفياً وفشلنا للأسف بإنقاذ الآخر لتمزق شديد في العضلة القلبية و الرئتين والأحشاء وتم إنقاذ المرأة بعمليات عديدة في البطن وشرايين الطرفين العلويين والوجه ومازالت قيد العناية المركزة حتى هذه اللحظة.

وحذر الطبيب الناس من شراء الأدوات الكهربائية التي يعفشها بعض ضعاف النفوس من المنازل لكون اغلبها يكون مفخخاً من قبل المسلحين الذين يستهدفون قتل المدنيين الأبرياء في اي مكان وزمان وبكل الطرق الممكنة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز