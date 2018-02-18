أقدم على عدة عمليات سرقة.. فأوقفته القوى الأمنية

18 فبراير, 2018 - 1:24 مساءً المصدر: مواقع
أقدم على عدة عمليات سرقة.. فأوقفته القوى الأمنية

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٨ ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في محلة الزهراني، المدعو:

– ح. ن. ( مواليد عام 1998 من العرب الرحل)

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه ٩ عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع في: مدينتي صيدا وبيروت، وبلدة البيسارية.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب ٣ مذكرات توقيف بجرائم: كسر وخلع وسرقة وإستعمال هوية الغير.

سلم الموقوف إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص.

المصدر: مواقع
18 فبراير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل