أقدم على عدة عمليات سرقة.. فأوقفته القوى الأمنية

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٨ ونتيجة المتابعة والرصد، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في محلة الزهراني، المدعو:

– ح. ن. ( مواليد عام 1998 من العرب الرحل)

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه ٩ عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع في: مدينتي صيدا وبيروت، وبلدة البيسارية.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب ٣ مذكرات توقيف بجرائم: كسر وخلع وسرقة وإستعمال هوية الغير.

سلم الموقوف إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص.

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