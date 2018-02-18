لقاء موسع لتجمع شباب الهرمل لحماية البيئة

عقد “تجمع شباب الهرمل لحماية البيئة” لقاء موسعا، حضره ممثلون عن اتحاد بلديات الهرمل، جهاد البناء، الصليب الأحمر وجمعيات ومهتمون.

وتناول المجتمعون مسائل بيئية تهم المنطقة، وأبدوا “استياء كبيرا لعدم ادراج وزارة البيئة ملف الهرمل على جدول الأولويات تمهيدا للمعالجة”.

وطالبوا محافظ بعلبك الهرمل واتحادات البلديات في المحافظة ووزارة البيئة ب”إزالة مكب الصرف الصحي والمياه الآسنة، معالجة مكب النفايات الصلبة وإنشاء سدود وبحيرات لاستيعاب كميات مياه الأمطار، فلا تشكل سيولا تحول النعمة الى نقمة”.

كما طالب اصحاب المطاعم ومربو الأسماك، الهيئة العليا للاغاثة، بالتعويض عن “الأضرار السابقة للسيول ومعاينة الأضرار الحالية”.

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