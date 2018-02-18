الشيخ نعيم قاسم: إيران نعمة كبرى للمنطقة

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن “إيران هي نعمة كبرى للمنطقة، والحامية من التوسع الإسرائيلي، وأن أميركا تواجه إيران اليوم لأنها تدعم المقاومة، وكل الادعاءات التي لها علاقة بالنووي وما شابه ذلك، كانت خاطئة وباطلة”.

وأضاف قاسم في لقاء خاص مع التعبئة التربوية في حزب الله، تلبية لدعوتها، “اننا نرى اليوم أن أميركا تريد المنطقة ضعيفة ومجزأة، وهي ترعى إسرائيل العدوانية لإرغام شعوب المنطقة على خياراتها، ولكننا كحزب الله اخترنا المقاومة لتحرير أرضنا وصنع استقلالنا، وعليه فإن أميركا لن تستطيع إعادتنا إلى زمن التخلف والضعف والتبعية”.

وختم قائلا: “العدو الإسرائيلي يستطيع أن يعتدي، ولكن عليه أن يحسب حساب ردود الفعل والدفاع والمقاومة، سواء إن كان يتحملها أو لا، ولا يستطيع أحد بعد اليوم أن يرغم لبنان على شيء ولا أن يسلبه حقوقه لا البرية ولا البحرية، لأن لبنان قوي بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

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