اتفاق لدخول الجيش السوري إلى عفرين !!

قال مسؤول كردي كبير لـ”رويترز” اليوم الأحد إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

وبحسب “رويترز”، قال بدران جيا كرد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق “الحكم الذاتي” الكردية بشمال سورية إن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

وذكر موقع “مراسلون” السوري نقلا عن مواقع كردية أن الجيش السوري سيدخل إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد اتفاق حصل بين “الواحدات الكردية” والجيش السوري.

وكانت قناة “الميادين” أفادت أمس الأول نقلا عن مصادر كردية أنه لا توجد شروط كردية لتسليم سلاح “وحدات حماية الشعب” الكردية للجيش السوري.

وقال موفد “الميادين” إلى عفرين إن الإجراءات التنفيذية لدخول الجيش السوري إلى المدينة بدأت إلا أن التوقيت لم يتم تحديده بعد بانتظار الإجراءات التنفيذية واللوجستية، ويشير إلى أنه لا شروط لدخول الجيش السوري عفرين ولا سيما من جهة تسليم “وحدات الحماية” الكردية السلاح.

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