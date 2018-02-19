مباحثات «جنبلاط» مع الأحزاب المسيحية لم تثمر بعد

قال وزير بارز في اللقاء الديمقراطي لـصحيفة “الشرق الأوسط” إن الاتصالات بين النائب وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، تدور في حلقة مفرغة من دون حصول أي حسم لخيار التحالف الانتخابي، لا سيما في دائرة الشوف – عاليه، حيث التنوّع السياسي والطائفي.

ويسعى جنبلاط لبلورة ائتلاف انتخابي تشارك فيه سائر المكونات السياسية مما يريح الجبل ويرسي التوافق، ويحصّن مصالحة الجبل، خصوصاً أن رئيس اللقاء الديمقراطي لديه مخاوف وقلق حيال ما يجري في المنطقة، وتحديداً بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، بينما يركز جنبلاط على الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وفي سياق متصل، علمت “الشرق الأوسط” أن اللقاء الذي جمع تيمور جنبلاط برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بكفيا جاء “في إطار الصداقة العائلية التي تربط جنبلاط بالجميل مع كوكبة من الأصدقاء المشتركين”. وتحدثت المعلومات عن أن اللقاء كان عائلياً وجرى خلاله عرض للأوضاع العامة، وتحديداً الانتخابات، ولكن حتى الآن ليس في الأفق أي تحالف انتخابي بين الطرفين. وتستند المصادر في ذلك إلى أنه “لم يحصل أي اجتماع بين النائب جنبلاط ورئيس الكتائب ووالده الرئيس أمين الجميل، حيث التركيز الجنبلاطي يصب باتجاه معراب لحسم الخيارات الانتخابية بين الفريقين مع إصرار جنبلاط على عدم تجاهل أي طرف ومكوّن مسيحي”.

ولا تزال دائرة الشوف تخضع لأخذ وردّ في ظل رفض “القوات اللبنانية” لترشيح المحامي ناجي البستاني من قبل النائب جنبلاط، في حين يريد التيار الوطني الحر الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل “حصة متوازنة” في عاليه والشوف. ورشحت معلومات عن ترشح الدكتور فريد البستاني عن المقعد الماروني، وهو قريب من كل الأطراف ويتواصل مع الجميع، ما يعني أن الأمور في هذه الدائرة ما زال يكتنفها الكثير من الغموض، قبل أن تتضح الصورة خلال وقت قريب جداً، إما توافقاً أو ظهور أكثر من لائحة في الدائرة المذكورة.

أما على خط الاتصالات بين المختارة ومعراب، فإن المؤشرات تنحو باتجاه لقاء جديد بين موفدي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب مع الدكتور سمير جعجع لحسم الأمور انتخابياً، مع الإشارة إلى أن “القوات اللبنانية”رشحت في عاليه المهندس أنيس نصار صديق جعجع والنائب جنبلاط، وبالتالي بات التحالف الانتخابي غير مستبعد بين الفريقين.

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