3 مسارات تعمل عليها «القوّات»

19 فبراير, 2018 - 9:25 صباحًا المصدر: الجمهورية
3 مسارات تعمل عليها «القوّات»

قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «القوات» تعمل على قدمٍ وساق على ثلاثة مسارات:

• المسار الأوّل، التحضير للمهرجان السياسي – الانتخابي في 14 آذار مع كلّ ما تعنيه وتحمله هذه الذكرى من معانٍ وأبعاد، حيث سيُصار إلى الإعلان عن الرؤية الوطنية التي ستخوض «القوات اللبنانية» الانتخابات على أساسها، والإعلان عن المرشحين الواحد تلوَ الآخر في مشهدية انتخابية استثنائية.

• المسار الثاني، مواصلة المفاوضات السياسية مع «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي» و«حزب الكتائب» و«حزب الوطنيين الأحرار» والشخصيات السياسية التي لديها حيثيات داخل بيئتها ودوائرها بغية نسجِ تحالفات انتخابية.

• المسار الثالث استكمالُ حلقة الترشيحات المتبقّية في بعض الدوائر، خصوصاً بعد اكتمالها في معظم الدوائر.

المصدر: الجمهورية
19 فبراير, 2018

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