محاولة انتحار أحد المياومين !

اعتصم صباح اليوم المياومون أمام مؤسسة كهرباء لبنان وسط حضور كثيف للقوى الأمنية.

وحاول أحد المعتصمين الانتحار مباشرة على الهواء عبر قص شرايينه بواسطة آلة حادّة (شفرة)، إلّا أنّ رفاقه منعوه وأُغمي عليه.

وأثناء محاولة المياومين الدخول إلى صالة الزبائن في المؤسسة، حصل تدافع وتضارب بين المياومين وقوى الأمن الداخلي.

وطالب المياومون، رئيس مجلس إدارة المؤسسة كمال حايك بالاستقالة، مؤكدين أنّ “تحركنا لن ينتهي قبل استقالة حايك”.

من جهته، قال رئيس اتحاد العمالي العام بشارة الاسمر إنّه “يجب على القوى الأمنية ان تكون معنا صفا واحدا للوصول الى حقوق المياومين ولن نسمح بان تستمر هذه المهزلة”.

وأكّد أنّ “ما يحصل في مؤسسة كهرباء لبنان امرٌ غير مقبول ومصممون على الدخول الى صالة المؤسسة”.

يُذكر أنّ صالة الزبائن هي الصالة التي تُدفع فيها الفواتير وتُقدّم فيها شكازى المواطنين.